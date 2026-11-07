Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Lecce
Torino-Lecce 1-1: il film della partita
Termina 1-1 la sfida tra Torino e Lecce all'Olimpico Grande Torino. Un primo tempo piatto, senza nulla di rilevante da segnalare. Nel secondo tempo il Toro si rende più propositivo tentando più volte di arrivare in porta. Prima il gol di Simeone su deviazione, poi N'Dri con lo stesso copione fa il gol del pari. Prossimo impegno dei granata in trasferta contro il Napoli.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Lecce:
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