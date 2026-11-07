Doveva iniziare alle 15 il match tra Torino e Lecce, ultimo impegno pre sosta per le nazionali. Ma un problema del rettangolo verde di gioco causa lo slittamento della sfida. Nessun impianto di illuminazione, nessun problema al VAR. Un problema di linee, storte e che ha costretto gli addetti al lavoro sono stati costretti a rifarla. Il direttore di gara Feliciani ha segnalato come nuova dead-line cinque minuti. Presente anche Orsato a monitorare la situazione, surreale. In corso anche verifiche sulla goal line tecnology, per permettere all'orologio dell'arbitro di ricevere i giusti segnali. Alla fine Feliciani ha avviato la gara alle 15.15, con un quarto d'ora di ritardo.