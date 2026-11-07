Con la decima giornata di Serie A ormai alle spalle, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono ritrovare la vittoria. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro il Lecce, l'undicesima di campionato per i granata. La squadra salentina viene dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Genoa, la terza nelle ultime tre gare di Serie A e va alla ricerca di un successo per riprendere la marcia in classifica e tenersi lontano dalla zona salvezza. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

14:48 - Ultime dai campi termina qui, grazie per averci seguito! Seguite qui con noi la diretta LIVE di Torino-Lecce.

14:44 - Il Torino è rientrato negli spogliatoi

14:26 - Si intensifica il riscaldamento per entrambe le formazioni

14:25 - Anche il Lecce entra in campo per il riscaldamento

14:24 - I giocatori del Torino hanno fatto il loro ingresso sul rettangolo verde per il riscaldamento

14:16 - Portieri Lecce in campo per il riscaldamento

14:15 - Entrano in campo i portieri del Torino per il riscaldamento. La maggior parte delle persone è ancora fuori dallo stadio

14:14 - Ecco le formazioni ufficiali della gara

13:49 - I tifosi si stanno radunando per entrare allo stadio. Tanti sono in piazzale Grande Torino

13:44 - Dall'account X del Torino, il video dell'arrivo del Toro all'Olimpico Grande Torino

Ecco i Granata! 🐂 pic.twitter.com/7LwSmpBHSC — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 7, 2026

- Dal profilo X ufficiale del Lecce, ecco la lista dei convocati della squadra salentina in vista del match contro i granata- Direttamente dal profilo X ufficiale del Torino, ecco le maglie dei granata per la sfida contro il Lecce