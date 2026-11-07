Ci sono partite che cambiano una stagione. È una frase fatta? Può essere, ma sembra adattarsi alla perfezione a quella che tra poche ore affronterà il Torino di Ignazio Abate contro il Lecce. L'ultima gara prima della sosta per le nazionali, la seconda a pochi mesi di distanza da quella di settembre. Qualche settimana fa Abate aveva sfruttato proprio la pausa per costruire quasi da zero l'anima e lo scheletro della sua squadra. Un compito, a grandi linee, portato a termine. Ora, però, il momento del Toro vive di alti e bassi, ben rappresentati dalle tre vittorie consecutive seguite dalle due batoste contro Como e Frosinone. Ecco perché, al termine della sfida contro i salentini, si possono aprire due scenari.

Il primo, quello auspicato, passa da una vittoria. Tre punti permetterebbero al Torino di arrivare alla sosta con una dose di fiducia fondamentale, dando ad Abate la possibilità di lavorare sui dettagli e consolidare quanto costruito finora. Non più una pausa per ripartire da zero, ma un'occasione per correggere gli errori, ritrovare equilibrio e preparare al meglio la ripresa. Una differenza sostanziale rispetto a settembre, quando il tecnico aveva bisogno di tempo per dare un'identità alla squadra. Il secondo scenario, invece, è quello di una nuova sconfitta: in quel caso, i dubbi tornerebbero a pesare e la pausa rischierebbe di trasformarsi nuovamente in un periodo di ricostruzione, proprio come due mesi fa.

Il Toro non sarà, tuttavia, solo, a spingerlo ci sarà anche il pubblico. Sono attesi circa 23 mila spettatori all'Olimpico Grande Torino, un dato importante e mediamente superiore alle affluenze registrate nelle precedenti gare casalinghe. Contro il Milan erano presenti 24.285 tifosi, contro la Roma 21.294, contro l'Udinese 18.758 e contro il Monza 19.096. Numeri che raccontano una risposta significativa da parte della tifoseria, pronta a sostenere la squadra in un momento delicato. Il dato di oggi si avvicina a quello della sfida contro i giallorossi e supera nettamente le ultime due presenze, confermando la voglia dei granata di esserci.

La sosta, dunque, può diventare un alleato oppure un peso. Una vittoria contro il Lecce permetterebbe al Torino di lavorare con maggiore serenità, trasformando le due sconfitte in un passaggio a vuoto e non in un nuovo punto di partenza. Al contrario, un altro risultato negativo rischierebbe di riportare tutto in discussione, proprio quando Abate sembrava aver trovato una strada. I tifosi hanno già risposto presente: ora tocca al Toro dimostrare che questa partita può davvero cambiare il volto della sosta.