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Le certezze non mancano, ma il Torino che si presenterà al Grande Torino contro il Lecce deve ancora prendere forma definitiva. Ignazio Abate ha alcune caselle già assegnate, mentre in altri reparti restano aperti diversi confronti. Le corsie laterali sono condizionate dai rientri di Belghali e Cacciamani, con Patterson pronto a inserirsi nelle valutazioni del tecnico. In mezzo al campo, l'assenza di Mandragora apre la strada a due interpretazioni differenti del ruolo davanti alla difesa: Bragança e Ilkhan. Anche in attacco la concorrenza resta viva, soprattutto per il posto da affiancare ad Adams, con Simeone e Kulenovic a contendersi la maglia. Abate dovrà pesare condizione fisica, caratteristiche e momento dei singoli. Le ultime indicazioni arriveranno dal lavoro settimanale, ma la formazione non è ancora scritta: ogni scelta può spostare gli equilibri.

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