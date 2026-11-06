La continuità non sembra essere una parola tanto gradita a Kian Fitz-Jim. Il centrocampista olandese sarà, salvo situazioni impronosticabili e imprevedibili, uno dei titolari nella mediana granata nella sfida contro il Lecce, in programma domani alle 15 all'Olimpico Grande Torino. A confermarlo è proprio Ignazio Abate, che nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara ha detto senza troppi giri di parole: "Fitz-Jim gioca". Il tecnico granata scopre così la prima delle undici carte dalla mano per provare a risollevarsi dalle sconfitte contro Como e Frosinone. Eppure, nella gestione dell'olandese, qualcosa continua a non tornare.

L'avvio da titolare, l'infortunio, la panchina e il primo gol

Casadei e Bragança, le parole di Abate non sciolgono i dubbi

Mandragora da valutare, Fortini e Rodriguez fuori: chi completa la mediana?

Arrivato per dare qualità e dinamismo al centrocampo, Fitz-Jim ha vissuto un percorso tutt'altro che lineare. L'avvio da titolare, lo stop per un piccolo infortunio, che lo ha lasciato in panchina contro Udinese e Parma, poi il primo gol in Serie A contro il Monza, seguito dall'assist contro il Como: tappe che raccontano un giocatore ancora alla ricerca della propria dimensione nel Torino. Abate, infatti non gli ha concesso nemmeno un minuto a Frosinone, confermando la linea seguita fin qui: ha alternato fiducia e prudenza, senza riuscire finora a garantirgli una presenza stabile nell'undici. La scelta di rilanciarlo contro il Lecce può rappresentare un nuovo punto di partenza, ma anche una necessità dopo le ultime prestazioni. L'olandese avrà l'occasione di dimostrare che può essere molto più di una soluzione intermittente.Il tecnico ha parlato anche degli altri centrocampisti, senza però indicare con certezza chi affiancherà Fitz-Jim e Vlasic. Su Casadei, Abate ha spiegato: "Lo vedo bene, sta migliorando come tutti. Mi aspetto tanto da tutti". Un messaggio di fiducia per un giocatore ancora fermo ad una sola gara da titolare, alla prima giornata contro il Milan. Su Bragança, invece, il giudizio è stato positivo: "L'ho visto bene, ci sono stati giorni per recuperare. In quella posizione vedo anche Ilkhan, gli piace stare nel vivo del gioco e gli piace dare equilibrio". Parole che aprono a più soluzioni e confermano come il tecnico stia ancora cercando la combinazione migliore per il reparto.Il quadro resta quindi aperto. Abate ha inoltre spiegato che Mandragora sarà valutato nel pomeriggio, mentre Fortini e Rodriguez non saranno convocati. La possibile assenza del numero 8 restringe le possibilità, ma non consegna ancora una risposta definitiva su chi accompagnerà Fitz-Jim e Vlasic. Casadei, Bragança e Ilkhan restano opzioni, senza dimenticare Gineitis, con caratteristiche differenti: fisicità, qualità nel palleggio e capacità di dare equilibrio. La certezza è che Abate abbia scelto Fitz-Jim, ma non abbia ancora deciso il resto della mediana. E si sa, l'andamento di una partita passa soprattutto dal funzionamento del centrocampo, reparto chiamato a garantire equilibrio, qualità e sostegno alla manovra offensiva. Fitz-Jim avrà il compito di dare ordine e dinamismo, ma resta da capire chi lo affiancherà e con quali caratteristiche. La scelta di Abate potrebbe rivelarsi decisiva per ritrovare quella solidità che nelle ultime uscite è venuta meno.