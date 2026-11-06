Pomeriggio tutt'altro che positivo per la Primavera di Baldini. Il Toro crolla 4-1 sul campo del Parma e ora rischia di venire risucchiato in zona playout. La rete del momentaneo pareggio di Conzato non è sufficiente per i granata, che vengono regolati da Avramescu nel primo tempo e da Ciardi, Pajsar e Semedo nella ripresa. Il Toro resta così fermo a 10 punti al quindicesimo posto, appena sopra alla zona playout occupata dal Sassuolo a quota 9 punti e dall'Atalanta a 7, in attesa che la giornata si concluda. In caso di vittoria dei neroverdi sul Cesena e del Verona (a 9 punti in quattordicesima posizione) contro la Roma, il Toro si ritroverebbe in piena zona playout. Balzo in avanti, invece, del Parma che sale momentaneamente da sola al comando della classifica con 21 punti.

Primavera, la classifica

Parma 21 (9)

Inter 18 (9)

Roma 16 (9)

Bologna 15 (9)

Empoli 15 (9)

Lazio 15 (9)

Cagliari 14 (9)

Fiorentina 13 (9)

Lecce 13 (9)

Genoa 13 (9)

Milan 13 (9)

Como 12 (9)

Cesena 10 (9)

Juventus 10 (9)

Torino 10 (9)

Hellas Verona 9 (9)

Sassuolo 9 (9)

Atalanta 7 (9)

Monza 6 (9)

AlbinoLeffe 5 (9)

Primavera, i risultati e il programma della decima giornata

Venerdì 6 novembre: Parma-Torino: 4-1

Venerdì 6 novembre: Sassuolo-Cesena ore 18:00

Sabato 7 novembre: Atalanta-Inter ore 11:00

Sabato 7 novembre: Genoa-Lecce ore 11:00

Sabato 7 novembre: Juventus-Empoli ore 13:00

Sabato 7 novembre: Bologna-Monza ore 15:00

Domenica 8 novembre: Milan-Albinoleffe ore 11:00

Domenica 8 novembre: Cagliari-Lazio ore 13:00

Domenica 8 novembre: Roma-Hellas Verona ore 13:00

Domenica 8 novembre: Fiorentina-Como ore 15:00