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LECCE, UN CICLO CHE SI CHIUDE

Ignazio Abate è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia per presentare la prossima sfida del Torino, in programma domani alle 15 contro il Lecce tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le risposte del tecnico granata alle domande poste dai giornalisti nella Sala Conferenze dello stadio.

La gara contro il Lecce chiude un ciclo."Arriviamo in altro modo rispetto alla scorsa sosta, il percorso intrapreso è quello giusto. Non ho vissuto Frosinone come passo indietro, non siamo una squadra evoluta e dobbiamo passar da giri a vuoto ma ho visto anche aspetti positivi. Non possiamo farci trasportare dall'emotività, dobbiamo essere molto lucidi e obiettivi: in questo momento dobbiamo crescere nella lettura della partita e in determinati momenti. Abbiamo fatto un primo tempo di livello contro una squadra forte, senza rischiare niente. Poi ci sono stati altri aspetti in cui siamo mancati e dobbiamo migliorare".

Quali sono i correttivi per la gara contro il Lecce?“Le cose si aggiustano con il tempo e si cresce con il tempo, ci manca un po’ di maturità in alcuni momenti della gara. A Frosinone siamo mancati nell’ultimo passaggio e non dobbiamo prendere gol su palla inattiva dopo due minuti. Nello sporco siamo andati dietro l’inerzia della gara, ma noi crediamo in qualcosa e per trovare continuità il pensiero deve diventare ancora più duro. Vedo una squadra accesa, in settimana ho percepito i ragazzi: sono convinto che domani faremo una partita giusta contro una squadra complicata da affrontare. Tutti sono convinti di vincere ma non è facile, ci vorrà un grande Torino”.

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