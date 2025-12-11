Le pagelle di Milan-Torino 3-2: Prati rivedibile, clonate Nikola Vlasic
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
L'esterno classe 2007 continua a convincere nella Juve Stabia
Sei punti in tre gare con il nuovo allenatore, prima di lui un ritmo da retrocessione dopo il giro di boa
Si rivede Dell'Aquila, in cadetteria scampoli per Dalla Vecchia e Silva
Il colombiano aggancia Shevchenko all’undicesimo posto tra i migliori marcatori stranieri del campionato
Il centrocampista sta meglio, ma in mezzo al campo la concorrenza è folta
Walukiewicz verso il ritorno da titolare nel posticipo del lunedì contro la Lazio
Il Toro perde a Napoli, ma il difensore si mette in mostra contenendo Hojlund
Le parole del tecnico in conferenza stampa
Bene Dellavalle nonostante la sconfitta del Modena
Convince Dellavalle nel Modena, bene anche Mullen nel Bohemians
Le parole del presidente granata alla presentazione di D'Aversa
Le prime parole del nuovo tecnico granata
I voti ai protagonisti della sfida del Ferraris
Baroni perde l'attaccante più in forma e attende la crescita degli altri pezzi da novanta del reparto avanzato
Parte da terzino e chiude da centrale, il polacco è fin qui autore di una stagione più che sufficiente
Fine settimana da grande protagonista per il senegalese in Serbia
Le parole del tecnico alla vigilia della gara del Franchi
I voti ai protagonisti dei quarti di finale di Coppa Italia
Si andrà avanti così almeno fino alla gara contro i salentini
Ancora panchina per Ciammaglichella e Dellavalle
Il centrale in campo nella ripresa
Le parole del tecnico nella conferenza della vigilia
Sfortunato Pellegri, costretto al cambio per un fastidio muscolare
Le dichiarazioni del tecnico
Triplice fischio al Mapei Stadium
Il parziale dopo i primi quarantacinque minuti
L'esterno sempre più certezza, il centrale fatica a trovare spazio e a gennaio potrebbe cambiare casacca
"L'Editoriale" del vicedirettore Alberto Giulini: "Serviva una vittoria con la Cremonese ed è arrivata, ora iniziano i veri esami"
Le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo direttore sportivo del Torino