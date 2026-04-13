Sei partite per raggiungere almeno quota dieci, poi il Cholito sarà uno degli elementi su cui si poggerà il nuovo corso granata

Alberto Giulini
Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

Torino - Hellas Verona 2-1: il film della partita

La doppia cifra è ormai a un passo: il gol al Verona proietta Giovanni Simeone a quota nove centri stagionali. Il Cholito ha colpito ancora una volta una sua ex, ripetendosi dopo il gol già trovato all'andata contro gli scaligeri e dopo quello che aveva deciso la gara con il Napoli in autunno.

Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

Investimento importante, fiducia ripagata

Buona dunque la prima stagione in maglia granata dell'argentino. L'obiettivo doppia cifra, nonostante sei gare saltate per infortunio, è ormai a un passo. Numeri che ripagano l'investimento estivo della società, che si è spinta attorno agli otto milioni di euro per un giocatore di 30 anni. La fiducia riposta in Simeone è stata ripagata in termini realizzativi e il Cholito sarà ora uno degli elementi su cui poggerà il Toro del futuro, chiamato a risollevarsi in classifica.

Un campionato da chiudere bene

L'attenzione resta intanto a un campionato da chiudere nel migliore dei modi. A sei partite dal termine D'Aversa non vuole cali di concentrazione e punta a raggiungere le squadre che precedono il Toro in classifica. Uno stimolo in più lo avrà anche Simeone: l'obiettivo doppia cifra è sempre molto importante per un centravanti come lui. E sarà l'occasione per dedicare altri gol al figlio Tullio, entrato per la prima volta in campo con il papà contro il Verona. «Ora lo porterò ovunque – sorride il Cholito –. Compiva tre mesi ed è entrato con me, era l’occasione perfetta per segnare». Subito dopo il gol l’argentino è corso ad abbracciare Salvatore Sullo, l’allenatore in seconda. «Durante l’allenamento della vigilia stavamo provando i tiri, non me ne veniva uno – svela Simeone –. Sasà mi ha detto “vai tranquillo che il gol lo fai domani”. Ha avuto ragione e sono andato ad abbracciarlo».

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