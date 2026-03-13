Sta arrivando il momento di Anjorin? D’Aversa: “Cresciuto in modo esponenziale”

Il centrocampista sta meglio, ma in mezzo al campo la concorrenza è folta

Alberto Giulini Vicedirettore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 06:32)

Troppi acciacchi fisici hanno fin qui frenato l'avventura in maglia granata di Faustino Anjorin. Non è un mistero che la fragilità dell'inglese sia il principale punto debole di un giocatore che, sulla carta, avrebbe un potenziale di altissimo livello. Un valore emerso in parte a Empoli, dove Anjorin è riuscito a mettersi in mostra agli ordini di Roberto D'Aversa. Un tecnico che ora spera di poter riportare a quei livelli il centrocampista scuola Chelsea.

D'Aversa: "Rivedo il giocatore dell'anno scorso" — Da questo punto di vista sono incoraggianti le parole del tecnico granata. "Sto rivedendo l'Anjorin delle ventuno partite dell'anno scorso, quando spesso e volentieri ha fatto la differenza - ha spiegato l'allenatore del Toro -. In settimana si è allenato con continuità, è cresciuto in maniera esponenziale". L'assenza di continuità è proprio il fattore che ha fermato l'inglese, che fin dal ritiro estivo ha alternato un lavoro con la squadra ad un altro personalizzato. Poi, con il passare dei mesi, si sono alternati piccoli acciacchi fisici che hanno impedito ad Anjorin di trovare spazio con continuità ed inserirsi nelle rotazioni.

La stima del tecnico — Ritagliarsi uno spazio non sarà facile, data l'abbondanza in mezzo al campo, ma l'ex Chelsea ha dalla sua la stima dell'allenatore. Proprio D'Aversa conosce molto bene pregi e difetti del centrocampista, valorizzato l'anno scorso in toscana. "Anjorin è un giocatore che viene dal Chelsea ed è molto forte, se non ci è rimasto, molto probabilmente, è per i problemi fisici - spiegava il tecnico prima della gara contro la Lazio -. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna e la bravura per far sì che giocasse 21 partite, ora dobbiamo lavorare per farlo tornare a essere quel giocatore importante che è stato con me". Un passo avanti è arrivato con la "crescita esponenziale" dell'ultima settimana, ora Anjorin dovrà sfruttare le sue occasioni per ritagliarsi uno spazio.