La Juve Stabia affronterà il Modena di Dellavalle nel primo turno
Culto: “Ma tranquillo, ci pensa Mazzola!” (VIDEO)
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. In Serie C entrano nel vivo i playoff, la B si prepara invece all'ultima giornata di campionato.
SERIE A - ESTEROWALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 2-1 contro il Toro in rimonta, Walukiewicz non si macchia di particolari errori da centrale nella difesa a quattro.
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan pareggia 1-1 con l’Ofk Belgrado, per Seck un altro assist (VOTO: 6.5)
MULLEN (Bohemians): Assente il giocatore granata nella vittoria per 3-1 contro il Dundalk.
SERIE BCACCIAMANI (Juve Stabia): Cacciamani resta in panchina nella Juve Stabia già certa di un posto ai playoff, proprio per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro il Modena.
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Prima da titolare per Ciammaglichella, vivace per 62' in mezzo al campo (VOTO: 6).
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella supera 2-1 la Carrarese e si salva, solo panchina per Dalla Vecchia.
DELLAVALLE (Modena): Il Modena già qualificato ai playoff cade 1-0 sul campo dell'Avellino, 90' e buona prova per Dellavalle (VOTO: 6).
DEMBELE (Mantova): Il Mantova già salvo è travolto 5-0 dal Frosinone, che doveva vincere per volare in Serie A. Dembele, 90' da braccetto, è tra i meno peggio della retroguardia dei virgiliani (VOTO: 5.5).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora fuori per infortunio.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Padova chiude la stagione al decimo posto grazie al 4-3 rifilato al Cesena in trasferta. Maglia da titolare per Silva, schierato inizialmente da quinto a sinistra e in difficoltà. Cresce nella ripresa e mette in mostra qualità (VOTO: 6).
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