In cadetteria 90' per Dembélé nel successo del Mantova, resta ancora fuori Dellavalle
Video - Genoa-Torino 3-0: il film della partita
Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
SERIE A - ESTEROWALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 2-1 in casa del Genoa, per Walukiewicz 67' da terzino destro (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 3-2 sul campo del Novi Pazar. Seck sblocca la gara dopo tre minuti con un gran mancino a giro e impreziosisce la sua prestazione con un assist (VOTO: 7.5)
MULLEN (Bohemians): I Bohemians cadono 2-1 in casa contro gli Slingo Rovers, Mullen indisponibile.
SERIE BCACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia supera 2-0 il Cesena e strappa tre punti pesanti nella corsa playoff. Ennesima prova positiva di Cacciamani sulla corsia di sinistra (VOTO: 6.5).
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella fa 1-1 contro il Venezia, Dalla Vecchia in campo dall'83' (VOTO: NG).
DELLAVALLE (Modena): Non c'è spazio per Dellavalle nell'1-1 tra Modena e Sudtirol, arriva la quarta panchina consecutiva per
DEMBELE (Mantova): Il Mantova passa 2-0 sul campo dello Spezia, 90' attenti in fase difensiva per Dembele, che gestisce bene l'ammonizione rimediata al 28' (VOTO: 6).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora indisponibile Bianay-Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Padova passa 1-0 contro l'Empoli, Silva fuori per infortunio.
SERIE CANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nel pareggio contro la Virtus Verona
DELL'AQUILA (Pontedera): Assente Dell'Aquila nella sconfitta per 1-0 contro il Ravenna.
DI MARCO (Ravenna): Solo panchina per Di Marco.
PADULA (Campobasso): Pareggio a reti bianche tra Campobasso e Bra. Intera gara per Padula, che spreca una buonissima occasione per sbloccare la gara (VOTO: 5.5).
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