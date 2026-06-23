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Calciomercato Serie A

Prosegue spedito il calciomercato della Serie A. Il campionato è alle spalle, il Mondiale è in corso e questo non fa altro che alimentare sogni e speranze. Occhio però all'inflazione dei pezzi, il rischio di prendere un abbaglio su un giocatore del torneo iridato è sempre dietro l'angolo. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

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