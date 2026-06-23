Ultime novità per quanto riguarda il calciomercato della Serie A: Caccavo si avvicina sempre di più al Bologna

Piero Coletta
Italian Olympic Committee 'Collari D'Oro' Awards

Torino, Cairo sostiene Malagò: servono riforme al più presto (VIDEO)

Calciomercato Serie A

Prosegue spedito il calciomercato della Serie A. Il campionato è alle spalle, il Mondiale è in corso e questo non fa altro che alimentare sogni e speranze. Occhio però all'inflazione dei pezzi, il rischio di prendere un abbaglio su un giocatore del torneo iridato è sempre dietro l'angolo. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

Primavera, Torino-Fiorentina Caccavo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti