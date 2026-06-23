Chiusa l'esperienza con il Toro, ora il futuro di Luca Marianucci è di nuovo tutto da decidere. Dopo i sei mesi trascorsi in granata, il calciatore toscano farà parte del ritiro estivo del Napoli, sulla cui panchina siederà Massimiliano Allegri durante la prossima stagione. Il difensore classe 2004 verrà quindi valutato, probabilmente come una possibile riserva nel reparto difensivo. Difficile, ad oggi, immaginare una sua conferma definitiva, ma il tecnico livornese vuole comunque prendersi il tempo necessario per testarlo prima di dare qualsiasi via libera a una nuova partenza. Napoli è una piazza ambiziosa e competitiva: l'esperienza a Torino è stata altalenante ma nel complesso positiva e senza grossi giri a vuoti, con l'ex Empoli che ha alternato buone prestazioni a qualche gara in flessione, dimostrando comunque di poter stare stabilmente in Serie A. Per ora, dunque, ogni scenario rimane aperto.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Dalla panchina del Napoli al Toro: sei mesi di adattamento per Marianucci

Marianucci è arrivato al Torino nel mercato di gennaio dopo mesi passati prevalentemente in panchina al Napoli, che lo aveva acquistato in estate dall’Empoli per circa nove milioni di euro. In granata ha trovato subito spazio, collezionando dieci presenze nella seconda parte di stagione, senza però riuscire a conquistare una reale continuità di rendimento, e anche per questo, nel corso del campionato, D'Aversa ha spesso scelto di alternarlo a Ebosse nel ruolo di braccetto. Nonostante ciò, il difensore ha mostrato solidità e margini di crescita, ma il suo futuro sembra oggi più lontano che vicino al Toro.