Torino, ora bisogna fare sul serio. Nelle ultime settimane si è iniziato a discutere, in questa fase di "proto-mercato", degli importanti interventi che il ds granata Gianluca Petrachi sarà chiamato a fare nei prossimi mesi. L'arrivo di Ignazio Abate come nuovo tecnico del Torino sicuramente apre scenari interessanti, prima, forse, neanche considerati. Ora, però, è il momento di pianificare i mesi che verranno: è il momento che il Torino prenda delle decisioni riguardo agli elementi da tenere in rosa, quelli da far partire e, soprattutto, quelli da far arrivare. È il momento che il Torino pianifichi il proprio futuro.

Calciomercato Torino: da quale reparto partire?

Da quale reparto deve cominciare il calciomercato del Torino? Porta Difesa Fasce Centrocampo Attacco Difesa 75% 230 voti Porta 15% 45 voti Fasce 7% 22 voti Centrocampo 2% 7 voti Attacco 1% 2 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Tra pochi giorni potrà cominciare effettivamente il calciomercato del Torino e, intanto, si aprono alcune possibilità. Sicuramente, così come gli esterni. Anche a centrocampo, però, qualche modifica è richiesta, mentre in attacco sono da valutare eventuali situazioni, prima in uscita. La domanda resta una:Noi, come sempre, ribaltiamo la domanda a voi lettori di Toro News:per esprimere il vostro parere!