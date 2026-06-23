A breve comincerà il calciomercato del Torino: da quale reparto dovrebbe partire con le modifiche il club granata?

Redazione Toro News
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Torino, ora bisogna fare sul serio. Nelle ultime settimane si è iniziato a discutere, in questa fase di "proto-mercato", degli importanti interventi che il ds granata Gianluca Petrachi sarà chiamato a fare nei prossimi mesi. L'arrivo di Ignazio Abate come nuovo tecnico del Torino sicuramente apre scenari interessanti, prima, forse, neanche considerati. Ora, però, è il momento di pianificare i mesi che verranno: è il momento che il Torino prenda delle decisioni riguardo agli elementi da tenere in rosa, quelli da far partire e, soprattutto, quelli da far arrivare. È il momento che il Torino pianifichi il proprio futuro.

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Calciomercato Torino: da quale reparto partire?

Tra pochi giorni potrà cominciare effettivamente il calciomercato del Torino e, intanto, si aprono alcune possibilità. Sicuramente il reparto arretrato, porta compresa, è un tema da analizzare, così come gli esterni. Anche a centrocampo, però, qualche modifica è richiesta, mentre in attacco sono da valutare eventuali situazioni, prima in uscita. La domanda resta una: da quale reparto dovrebbe cominciare ad intervenire sul mercato il Torino? Noi, come sempre, ribaltiamo la domanda a voi lettori di Toro News: votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere!

Da quale reparto deve cominciare il calciomercato del Torino?

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