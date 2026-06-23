L'edizione odierna del Tuttosport apre con il tema centrale della settimana granata: la ricerca del nuovo portiere e il nome in pole è quello di Federico Ravaglia, estremo difensore del Bologna. I contatti tra le parti sono già stati avviati, ma c'è un nodo legato alla formula: "Ravaglia non ha mai iniziato una stagione di Serie A con i galloni del titolare, si tratterebbe di una scommessa. Ed è anche per questo che l'idea di Petrachi è quella di portarlo in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto". Una soluzione che sarebbe quella ideale, ma differente dalla volontà dei rossoblù: "Un intento che però non cozza con quello del Bologna, che è sì disponibile a cedere il portiere, ma preferirebbe farlo a titolo definitivo". Il Tuttosport continua: "La trattativa per Ravaglia è ancora in una fase iniziale e il Toro nel frattempo ha già incassato il gradimento del giocatore, che si sente pronto a fare il salto e ricoprire il ruolo da titolare in Serie A".

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