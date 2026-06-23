"Fermarsi, tirare il fiato per poi ripartire di slancio e farsi trovare pronto per l'inizio della stagione". Questo è l'obiettivo di Ardian Ismajli come riporta anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'albanese sarà uno dei pilastri della difesa di Abate e nonostante alcuni infortuni si è rivelato uno dei migliori nella scorsa stagione. "Ismajli sarà uno dei riferimenti del nuovo gruppo, nonostante i guai fisici, lui è sempre tornato titolare e via via ha esteso il proprio ruolo di leader". Durante le amichevoli con l'Albania il difensore si è dovuto nuovamente fermare per un problema fisico, ma potrà recuperare prima del ritiro di Pinzolo previsto per il 13 luglio e da quel momento sarà un punto di riferimento. Spiega La Gazzetta dello Sport: "I giorni di recupero in più permetteranno a Ismajli di farsi trovare in condizioni ancora migliori all'inizio della stagione. L'impressione è che la nuova linea difensiva del Torino ripartirà da lui. La sua esperienza - scrive il quotidiano - e la sua applicazione potranno essere una buona base di partenza per la prossima stagione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.