Dalla panchina al gol che vale gli ottavi di finale. Marcus Pedersen si prende la scena nella vittoria per 3-2 della Norvegia contro il Senegal e contribuisce in maniera decisiva alla qualificazione della squadra di Solbakken alla fase a eliminazione diretta del Mondiale. Il ct norvegese sceglie inizialmente Julian Ryerson sulla corsia destra così come contro l'Iraq, lasciando il granata in panchina. La partita del terzino del Borussia Dortmund dura però appena tredici minuti: un infortunio lo costringe ad alzare bandiera bianca e apre le porte all'esordio assoluto di Pedersen nella competizione. Il numero 16 del Toro si fa trovare subito pronto e al 43' sfrutta un grave errore di Koulibaly al limite dell'area, scaricando un destro potente che non lascia scampo a Mendy e vale il vantaggio Norvegia. È il suo primo gol in un Mondiale e una rete pesantissima nell'economia del match.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Haaland chiude i giochi: Pedersen e tutta la Norvegia in festa

Nella ripresa la Norvegia allunga con la doppietta di Haaland, mentre il Senegal resta in partita grazie alla doppietta di uno scatenato Ismaila Sarr. Sul secondo gol africano Pedersen non riesce a intervenire in chiusura, ma l'episodio non macchia una prestazione complessivamente positiva. Al triplice fischio è festa norvegese: la vittoria vale il passaggio del turno e per il granata c'è anche la soddisfazione di aver lasciato il segno al debutto mondiale.in programma il 26 giugno alle 21:00, decisiva per stabilire chi chiuderà il girone al primo posto. Un banco di prova importante per la selezione di Solbakken, che dopo aver staccato ilE anchedopo il gol all'esordio mondiale,, complice anche l'infortunio di Ryerson.