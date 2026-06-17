Per una Francia che vince c'è una Norvegia che risponde. La truppa di Haland vince e convince contro l'Iraq raccogliendo i primi tre punti della fase a gironi. Alla mezz'ora del primo tempo Haland sblocca la gara con la sua prima rete ai Mondiali. l'Iraq però mostra coraggio e intraprendenza e pareggia il conto con Hussein al 39'. Dura però pochissimo l'equilibrio: bastano quattro minuti di orologio ad Haland per firmare di nuovo il vantaggio. Nella ripresa Ostigard al 77' e Thorsdvet al 97' chiudono la pratica. La Norvegia dilaga 4-1 e aggancia Mbappé e compagni a tre punti nel girone.

Per il granata Pedersen non c'è stato spazio. Il laterale destro non è stato schierato tra i primi undici dal Ct Solbakken che gli ha preferito Julian Ryerson, classe '97 del Borussia Dortmund e giocatore dall'esperienza internazionale. Pedersen non ha trovato spazio nemmeno a gara in corso. Esordio rimandato, mentre il prossimo appuntamento della Norvegia sarà martedì 23 giugno alle 2:00 di notte contro il Senegal.