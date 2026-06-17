In casa granata è già tempo di pensare alla nuova stagione: con un comunicato il Torino ha dato il via proprio oggi, mercoledì 17 giugno alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Per i tifosi già abbonati sarà possibile rinnovare la propria tessera fino a lunedì 20 luglio, mentre peri nuovi abbonati ci saranno due fasi di vendita: la prima inizierà lunedì 22 giugno, la seconda il 21 luglio. Il Toro ha dedicato diverse sorprese ai propri tifosi, mentre restano attivi gli sconti per donne, studenti e per le varie fasce d'età, già adottati nella scorsa stagione. Ecco tutti i dettagli.

Il comunicato del Torino

ABBONATI 2025/26

Rinnovi attivi fino a lunedì 20 luglio: il miglior posto al miglior prezzo, benefit esclusivi. Chi sceglie subito di vivere la prossima stagione granata, viene premiato. Rinnovando l’abbonamento entro la mezzanotte di lunedì 20 luglio - scadenza della prelazione – si otterrà:

· Un ulteriore sconto rispetto ai prezzi che scatteranno dal 21 luglio

· Solo per i rinnovi 25-26, sia il primo turno sia l’eventuale secondo turno di Coppa Italia a 1 euro

· Promozione speciale nel settore Distinti (settore 120-119-225-226) anche per il cambio settore

· Codice coupon per l’abbonamento annuale a Gazzetta+ e a Corriere.it

· E chi rinnova entro venerdì 19/06, avrà accesso a un’opportunità esclusiva

NUOVI ABBONATI

La vendita ai nuovi abbonati sarà suddivisa in due fasi. La prima scatterà già lunedì 22 giugno e consentirà ai nuovi abbonati di accedere al listino di prevendita scontato. La seconda partirà martedì 21 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà comunque un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

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DISTINTI

La sezione dedicata agli abbonamenti, sviluppata in collaborazione con il partner, presenta un’ulteriore evoluzione dell’esperienza. Si potrà confermare il proprio posto o scegliere in autonomia di cambiarlo al miglior prezzo e senza code. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, American Express oppure Satispay.

Nel settore Distinti, che accoglie i blocchi 119-120, 225-226 e 230-123, l’abbonamento costa ora solo 280 Euro fino al 20 luglio, con uno sconto fino al 25% rispetto alla scorsa stagione: il solo valore dei biglietti per circa 6 match di cartello. Coloriamo i Distinti di granata! Ne possono quindi approfittare tutti gli abbonati, selezionando anche l’opzione cambio settore e fino ad esaurimento dei posti disponibili alla promozione.

DISTINTI FAMILY

Nei Distinti Laterali Nord è confermata l’area Family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Si tratta dei settori 117-118-224. In quest’area l’abbonamento Adulto potrà essere rinnovato solo insieme ad un Under16 e a prezzi sempre molto vantaggiosi: Under16 a soli 155 Euro - circa 8 euro a partita - Adulto accompagnatore a 265 Euro - il solo valore dei biglietti di circa 6 big match.

ABBONAMENTI A 14 MATCH PER STUDENTI E FAMIGLIE

Riconfermati anche gli abbonamenti a 14 match, rinnovabili anche online. Nei Distinti Family per gli Under16 - accompagnati da Adulti - e in Curva Primavera per gli Universitari. Sarà possibile acquistare in un secondo momento il biglietto per i 5 match non inclusi, ossia Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Rappresentano la porta d’accesso al mondo granata per i giovanissimi e le famiglie: 99 Euro per gli Studenti Universitari Under30 in Curva Primavera e solo 50 euro per i minori di 16 anni nei Distinti Family, acquistando contestualmente un abbonamento Intero Adulto a 150 euro.

TARIFFA DONNE E UNDER18

La tariffa donna sarà disponibile solo per i rinnovi, fino al 20 luglio compreso. L’abbonamento potrà essere ceduto solo ad altre tifose; pertanto si potrà comunque valutare di rinnovare a tariffa Intero, così da poterlo cedere anche a un granata di sesso maschile.

UN TEAM GRANATA A DISPOSIZIONE DEI TIFOSI

Per dubbi, chiarimenti o assistenza, il Team della Biglietteria del Toro è a vostra disposizione. E’ possibile scrivere compilando il modulo di contatti oppure venire a trovarci allo sportello Biglietteria dello stadio, aperto con orario continuato dalle ore 9:30 alle ore 18.00.

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