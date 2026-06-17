Scade oggi, 17 giugno, la finestra dedicata all'esercizio dei diritti d'opzione sui calciatori trasferiti in prestito. In casa Torino arriva così la prima conferma: il Sassuolo ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Sebastian Walukiewicz, versando nelle casse granata una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il difensore polacco lascia quindi il Toro a titolo definitivo, dopo essere approdato in neroverde la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il classe 2000 si chiude così l'avventura in granata. Nella stagione appena conclusa Walukiewicz ha collezionato 36 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto anche un assist e ritagliandosi un ruolo importante nelle rotazioni del Sassuolo. Un rendimento che ha convinto il club emiliano a puntare su di lui anche per il futuro. Invece ora il Torino potrà ora contare su una nuova entrata da reinvestire sul mercato estivo. I circa 5 milioni incassati dalla cessione del centrale polacco rappresentano infatti una risorsa preziosa per Petrachi, chiamato a intervenire soprattutto nel reparto difensivo, uno dei più bisognosi di rinforzi in vista dell'inizio della nuova stagione.