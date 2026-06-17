In casa Torino continua la ricerca del portiere a cui affidare la porta nella prossima stagione. L'investimento effettuato la scorsa estate per Franco Israel, arrivato dallo Sporting Lisbona per raccogliere l'eredità di Vanja Milinkovic-Savic dopo il trasferimento al Napoli, non ha prodotto i risultati sperati. L'estremo difensore uruguaiano ha infatti perso rapidamente il posto da titolare a favore di Alberto Paleari e oggi è considerato in uscita, con il club impegnato nella ricerca di una possibile sistemazione. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Toro News, nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Federico Ravaglia come possibile nuovo numero uno granata. Il portiere classe 1999 del Bologna piace alla dirigenza e i primi contatti tra Petrachi e l'entourage del giocatore, rappresentato dalla Bc Group, sarebbero già stati avviati. In particolare sarebbe stato l'agente Giovanni Bia a muoversi direttamente con il direttore sportivo granata, forte di un rapporto consolidato da precedenti operazioni concluse insieme negli anni scorsi.

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Ravaglia-Torino: le cifre in ballo e la possibilità offerta dal mercato

Dal canto suo, Ravaglia sarebbe favorevole a un trasferimento che gli permetta di compiere un ulteriore salto di qualità e soprattutto di trovare continuità da titolare in Serie A. Nella stagione appena terminata Ravaglia ha collezionato 17 presenze in campionato e 7 nelle coppe, trovando maggiore minutaggio a causa dell'infortunio di Skorupski. Nonostante ciò, a Bologna il nuovo tecnico Domenico Tedesco non sembra orientato a consegnargli stabilmente le chiavi della porta rossoblù. Il Torino starebbe quindi valutando una formula basata su un prestito con diritto di riscatto: l'operazione potrebbe prevedere un prestito oneroso con un diritto fissato intorno ai 3 milioni. A rendere ancora più interessante il profilo del portiere emiliano c'è anche l'aspetto economico legato allo stipendio del giocatore: Ravaglia percepisce circa 500 mila euro netti a stagione, una cifra sensibilmente inferiore rispetto agli 800 mila euro netti (1,5 lordi) attualmente guadagnati da Israel.