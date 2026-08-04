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CALCIOMERCATO SERIE A

Mancano ormai meno di tre settimane all'inizio del campionato e il mercato comincia a entrare in una fase decisiva. Le fila sono tirate già da un po' e i club accelerano per completare le proprie rose, con dirigenti e agenti impegnati quotidianamente tra incontri, contatti e trattative da portare avanti. Le squadre lavorano per aggiungere gli ultimi rinforzi nei reparti considerati prioritari, mentre diversi giocatori attendono di conoscere il proprio futuro. Tra operazioni in chiusura, piste che prendono forma e scenari ancora da definire, il calciomercato continua a regalare aggiornamenti e possibili sorprese. Dalla Serie A ai principali campionati esteri, sono tanti i nomi al centro delle discussioni: ecco tutte le notizie più importanti della giornata.

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