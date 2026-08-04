Sono ormai settimane che si parla di Lucas Perri, il portiere brasiliano del Leeds che Gianluca Petrachi vuole regalare ad Ignazio Abate. L'ex Lione è un portiere di 1,97 che fa del fisico la sua forza non perdendo però in agilità e riflessi. Il suo punto debole è sempre stato il gioco con i piedi cosa che l'ha un po' frenato in carriera. Ma nonostante questo non si sposi alla perfezione con le caratteristiche del gioco di Abate sia la società che il mister stesso sono convinti che quello di Lucas Perri sia il profilo giusto per la porta granata.

Il nodo da sciogliere

Beh, ci sono varie motivazioni. Innanzitutto fino a qualche giorno faquesto ha reso complicati gli incontri tra le due parti. Ma il motivo principale è un altro., portiere di 23 anni inglese del Manchester City. Il Toro vuole accelerare e chiudere subito ma probabilmente bisognerà aspettare che questo incastro si risolva. Per Trafford, infatti, sembra tutto fatto: sul piatto ci sono 40 milioni di sterline e sia il club che il giocatore sono interessati a finalizzare il trasferimento. Anche su quel fronte però ci sono dei ritardi. James Trafford ha fatto parte della spedizione inglese al Mondiale e in questo momento è ancora in vacanza rispettando le tre settimane obbligatorie garantite dalla Fifa. Sembra, dunque, trattarsi solo di una semplice questione di giorni. Entrambi i portieri sono già blindati da tempo. Il Toro ha premura di velocizzare solo per consegnare il prima possibile un portiere al nuovo allenatore Abate, ma sa che

Articolo a cura di Francesco Di Vico