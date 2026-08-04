I tifosi andranno a vedere l'amichevole del Toro al Filadelfia?

Redazione ToroNews
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Ci sarete al Filadelfia per l’amichevole contro il Vado? (VIDEO)

Il Toro torna a giocare al Fila, l'ultima volta, nel 2020, i granata di Moreno Longo ospitava il Gozzano, ma siccome si parlava di tempi di Covid l'amichevole si svolse a porte chiuse. Per tornare all'ultima volta con il pubblico bisogna tornare a 3 anni prima un altro Toro, quello di Sinisa che il 9 novembre 2017 ospitò il Casale. Domani i granata tornano a giocare "nella loro casa" in un'amichevole estiva contro il Vado. Il Vado Football Club 1913 è la squadra di Vado Ligure, cittadina in provincia di Savona. Come si può leggere anche dal nome completo la società è molto legata alla propria storia e porta orgogliosamente la data di fondazione nel nome. Così come è molto legata al proprio palmares se vi dovesse capitare di vedere il logo dei rossoblù non potrete fare a meno di notare che nella parte bassa c'è il simbolo della vittoria della Coppa Italia con tanto di data, 1922, unico trofeo vinto nella storia del club.

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Abate e l'obiettivo di riavvicinare i tifosi

Questa prima amichevole rappresenta bene quello che ha in testa Ignazio Abate. Il nuovo mister vuole che il suo Toro riallacci, per quanto possibile i rapporti con i tifosi. E' stato lui già in presentazione ad affermare che vorrebbe aprire il Fila una volta a settimana così da far affezionare il più possibile gli spettatori alla sua squadra. L'ha anche ammesso Comuzzo nell'ultima conferenza stampa quando si è detto entusiasta di come Abate lo avesse accolto: il difensore ha affermato che il tecnico italiano lo ha subito messo al corrente degli obiettivi di questo nuovo progetto e tra questi obiettivi c'era proprio far riavvicinare i tifosi. Ad aiutare Abate in questo compito ci dovranno essere i risultati che si sa sono i primi a far crescere l'entusiasmo ma dall'affluenza che ci sarà mercoledì potremo già capire se i tifosi risponderanno a queste chiamate del mister o no.

Andrai a vedere Torino-Vado al Fila?

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