L'edizione odierna de La Stampa apre con il punto sul mercato. Petrachi è ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa di Abate e la vittoria in Inghilterra rappresenta un'iniezione di fiducia. Per Lucas Perri come numero uno è questione di tempo: "I granata sono tranquilli, da tempo hanno blindato l'ingaggio del brasiliano Lucas Perri, che verrà liberato dal Leeds appena prenderà Trafford". Nel frattempo, però, Petrachi ragiona anche sugli acquisti in difesa, con un ritorno di fiamma sullo sfondo: "Il quasi 34enne Ricardo Rodriguez - prosegue La Stampa - si sta proponendo per tornare in granata dopo i due anni al Betis Siviglia. Lo svizzero è reduce dal Mondiale ed è senza contratto". Il suo ritorno rappresenterebbe un'opportunità per il Toro, che ha necessità di un braccetto mancino in grado di garantire sicurezza ed esperienza. Si aggiungerebbe inoltre al connazionale Comert, che i granata hanno prelevato a parametro zero.

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