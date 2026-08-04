Dopo aver svelato la tradizionale maglia granata e la seconda divisa dedicata all'Eterna Amistad con il River Plate, il Torino ha presentato anche la terza maglia per la stagione 2026/27. Questa volta l'ispirazione arriva da uno dei simboli più iconici della città: la Mole Antonelliana, protagonista del design della nuova casacca. Il colore predominante è il blu, impreziosito da dettagli turchesi che donano dinamismo alla maglia. Non manca, però, il richiamo all'identità granata, presente sul colletto e sui bordi delle maniche, a mantenere saldo il legame con la tradizione del club. Anche la terza divisa, così come le altre due presentate nelle scorse settimane, nasce dalla collaborazione tra il Torino FC e Joma.

L'annuncio del Torino

"Ilcontinuano a legarsi indissolubilmente anche per la stagione 2026/27. A ispirare laè l', che accompagnerà la squadra nel corso della prossima annata. A impreziosire il kit è la, simbolo per eccellenza di Torino e della sua raffinatezza, protagonista del design della nuova divisa. Tutta la silhouette sul tessuto è caratterizzata da un motivo in rilievo con il simbolo di Torino, realizzato con tecnica embossed, che crea una texture discreta in grado di collegare la maglia alla città senza perdere il carattere sportivo dell’uniforme. La nuova maglia Third, realizzata daper la stagione 2026/27, interpreta la raffinatezza che da sempre contraddistingue il Club e la città, trasformandola in un capo dal design moderno, pensato per garantire le migliori prestazioni sportive.Il colore blu scuro torna dopo anni a definire l’identità della terza maglia. Questa base cromatica, da sempre simbolo di eleganza, è impreziosita dai dettagli che aggiungono profondità e movimento, creando un effetto tridimensionale che richiama il simbolo del paesaggio urbano e culturale di Torino: la Mole Antonelliana. Il contrasto tra il blu e il turchese, colore dei dettagli della maglia, completa il design aggiungendo dinamismo. Non può però mancare una finezza granata: il nostro colore arricchisce il kit nei dettagli del rib di manica e colletto, mantenendo il legame con la Storia del Club. Come per le altre divise della stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia, pensate per rispondere alle esigenze del calcio moderno. Il tessuto, 100% poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica PET, è leggero, resistente e riduce del 75% le emissioni di CO2 rispetto ai materiali tradizionali. La tecnologia Micro-Mesh System, posizionata nelle zone di maggiore sudorazione, garantisce un controllo efficiente dell'umidità. Completano la maglia lo stemma in silicone termo applicato, che riduce gli sfregamenti senza limitare la flessibilità del capo, le cuciture resistenti e i dettagli in rib su collo e polsini, per una vestibilità che si adatta perfettamente al corpo del giocatore. Laaggiunge un capitolo al legame tra il Toro e la città di Torino: identità urbana e performance sportiva in campo insieme!"