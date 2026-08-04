In queste ultime settimane di mercato, da quando è stato blindato Simeone in poi, non si è più parlato dell'attacco. Gli altri ruoli, probabilmente perché ancora da completare, sono stati tutti oggetti di analisi anche molto più approfondite. La difesa in primis ma anche per porta, esterni e centrocampo si sono susseguite riflessioni e opinioni. Discorsi che non sono quasi mai stati fatti per il reparto offensivo e per le punte più in generale. In generale, il fatto che gli interpreti non siano cambiati aggiunge un senso di sicurezza e tranquillità in più, ma essendo cambiato il modulo anche le gerarchie non sono le stesse.

I due principi per una sola corona

Gli altri due concorrenti

il contratto è in scadenza e il fatto di non aver più bisogno di quattro punte lo ha posto subito tra i cedibili. Anche nell'ipotesi in cui Adams dovesse restare, però, Abate ha dimostrato di non vederlo come una prima punta, inserendolo nel pacchetto di rotazioni della trequarti dove, comunque, lo scozzese non ha deluso.

Abate pare convinto del 3-4-2-1, il modulo che ha sempre provato durante tutto il ritiro e in tutte le amichevoli. Questo significa una sola punta.Le gerarchie in realtà sembrerebbero scritte.autore di una grande stagione da 11 gol e tante buone prestazioni lo scorso anno. Dietro di lui però c'è l'attuale capitano del Toro. Duvan, infatti, ha perso strada ed oggi è la seconda scelta. Il colombiano però è rimasto a Torino e se lo ha fatto non è di certo per stare in panchina. Zapata dopo esser tornato dal lungo infortunio al crociato ha faticato la scorsa stagione e anche in questo ritiro si è fermato spesso per piccoli acciacchi., un giocatore completo, capace di fare il gioco sporco, aiutare la manovra, dotato di grande tecnica e grandi doti da finalizzatore, oltre che dominante nel gioco aereo. Il capitano, inoltre, ha trovato le sue più grandi fortune in carriera proprio nel 3-4-2-1 con Gasperini, un modulo per cui, se stesse bene, Zapata è più portato rispetto a Simeone proprio per le caratteristiche del colombiano di far reparto da solo. L'impressione è quella che, condizioni fisiche permettendo, i due si pesteranno un po' i piedi e la scelta di Abate su chi schierare non sarà mai scontata.Come detto però al Toro in questo momento ci sono altre due punte di ruolo, Kulenovic e Adams. Il primo, arrivato lo scorso gennaio voluto fortemente da Petrachi, è stato autore di un gran ritiro dove più che le prestazioni ha sorpreso la fame e la voglia di mettersi in mostra. La disponibilità mostrata dal croato avrà certamente fatto crescere la considerazione che ne ha Ignazio Abate.Ed ultimo Ché Adams, l'attaccante scozzese che, in coppia con Zapata, aveva fatto innamorare la città appena arrivato, ma che la scorsa stagione ha fatto molta fatica a trovare continuità di prestazioni. Su di lui rimangono i dubbi legati al mercato,

Articolo a cura di Francesco di Vico