La foto in copertina è di settembre. "E quindi?", direte voi. Niente. Ma per dire quanto è stato facile tornare indietro nel tempo per reperirla basti pensare che non esistono foto di Franco Israel in tenuta da gara nel 2026. Il portiere uruguayano è stato prelevato nella scorsa estate dallo Sporting Lisbona, per una cifra intorno ai 4.5 milioni di euro. Con questa spesa il Toro sperava di aver trovato il sostituto di Vanja Milinkovic-Savic, passato al Napoli nella stessa sessione di calciomercato. E invece, così non è stato. Poi, se sia un colpo "alla Milinkovic-Savic", questo solo il tempo lo potrà dire. Ma la prima stagione in granata dell'ex portiere della Juventus Next-Gen è stata un vero disastro.

Un inizio da titolare, poi l'infortunio

L'ufficialità del trasferimento di Franco Israel al Torino è arrivata il 27 luglio 2025. Ma già il giorno prima,. L'uruguayano è arrivato con grandi aspettative da parte della società, forse meno da chi vi orbita intorno.

La sua titolarità non viene messa in discussione, almeno all'inizio. Israel si presenta al nuovo pubblico con una validissima prestazione in Coppa Italia contro il Modena di Rivetti e Dellavalle, salvo poi incassare un'imbarcata in casa dell'Inter. Poi si riprende, alternando prestazioni valide a momenti di blackout. Esattamente come il Torino di Baroni. La sua titolarità indiscussa - salvo una gara di Coppa Italia in cui ben performa Paleari - prosegue fino al 18 ottobre, con la vittoria di misura in casa contro il Napoli. Poi l'allenamento a porte aperte, in cui l'uruguayano non presenzia a causa di un acciacco rimediato proprio contro i partenopei.

L'infortunio, il recupero e la titolarità: Israel resta dietro Paleari

Il voto di Israel: gravemente insufficiente

Franco Israel non fa in tempo a recuperare per la gara successiva,. Il Toro, e di conseguenza Paleari, ne prende 5 in casa contro il Como. Un disastro totale.. Il Toro, però, continua a peggiorare. Arrivano altre due sconfitte, contro Lecce e Milan. Altri cinque gol subiti. Baroni crede sia il momento di cambiare, di dare aria fresca anche alla porta. Il 13 dicembre si gioca Torino-Cremonese, i granata vincono di misura. In porta c'è Paleari. Franco Israel non vede il campo. E da quel momento in poi, non lo vedrà mai più. Al termine della sua prima (per ora) stagione in granata si contano. In Serie A l'uruguayano ha la media di. Il suo dato sui gol evitati è negativo: pari in valore assoluto a 5.19.Per relativizzare, Paleari ha un dato pari a -0.46,(positivo, e di molto).Certo non si possono addossare al portiere tutte le colpe, certo influiscono, della sua storia, del suo carisma e del suo rendimento. Soprattutto del suo rendimento iniziale., né a Baroni prima, né a D'Aversa poi. La sua stagione è stata un disastro, statistico e sportivo:Affermare che la sua esperienza in granata sia destinata a terminare a breve non lo si può fare con certezza, ma con probabilità.