Torino, Israel e Pedersen fermi: ecco perchè

Allenamento a porte aperte quest’oggi al Filadelfia e subito una notizia dall’infermeria: Marcus Pedersen e Franco Israel non hanno preso parte alla seduta con il resto del gruppo. Per Pedersen si tratterebbe di un problema muscolare riscontrato durante la gara con il Napoli e continuerà ad essere gestito attraverso terapie conservative dello staff medico granata. Israel sta seguendo un percorso analogo per smaltire un acciacco sempre rimediato con i partenopei. L'obiettivo di Baroni è recuperarli entrambi in vista dell'impegno di domenica con il Genoa.