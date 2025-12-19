Enrico Penzo

Atalanta-Torino 2-0, Ilkhan: "Brutto primo tempo? Nello spogliatoio abbiamo parlato..."
Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
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Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Il tecnico granata analizza il ko con l’Atalanta: tra calo mentale, scelte tattiche e singoli
Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro al termine della sfida tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Come cambia la classifica dopo l'anticipo della 20ª giornata con il match tra nerazzurri e granata
Il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra nerazzurri e granata
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Le parole del tecnico granata in vista della sfida in casa dei nerazzurri
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Seguite con noi tutte le ultime novità dal prepartita di questa sfida tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
I dubbi leciti che Marco Baroni dovrà sciogliere in vista della sfida contro l'Atalanta di Palladino
Dall'incidenza sui punti alla drastica riduzione dei gol subiti: l'impatto del centrale albanese trasforma il volto della difesa di Baroni
Il punto di giornata sulle trattative che riguardano il Torino
ella ripresa il Parma alza il ritmo e trova il gol del definitivo pareggio nel finale
Le probabili scelte di Baroni e Runjaic in vista della sfida di domani sera
I movimenti, gli interessamenti e i colpi del calciomercato invernale delle varie squadre di Serie A rivali del Torino in questa stagione
Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi
Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi
Le dichiarazioni del direttore sportivo granata poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi
Gli aggiornamenti minuto per minuto del prepartita di questa sfida tra granata e gialloblù fornite dai nostri inviati
La classifica di Serie A dopo il match tra Lazio e Napoli
I convocati di Baroni in vista del match contro il Verona
Tra giocate di classe e reti decisive: i cinque gol più significativi del Torino nel 2025
Riviviamo i momenti più importanti di un maggio e giugno sotto pressione: tra crollo finale, tensioni e svolta in panchina
Il calciomercato invernale è alle porte: le trattative più calde e i profili nel mirino delle squadre di Serie A
Ilic torna a disposizione nel successo di Sassuolo, convince nei minuti finali e riapre il dibattito tra campo, gerarchie di centrocampo e prospettive di mercato
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