Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili Under 18, doccia fredda allo scadere per il Torino: solo pari con il Parma

primavera

Under 18, doccia fredda allo scadere per il Torino: solo pari con il Parma

Under 18, doccia fredda allo scadere per il Torino: solo pari con il Parma - immagine 1
ella ripresa il Parma alza il ritmo e trova il gol del definitivo pareggio nel finale
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Finisce in parità la sfida tra Torino e Parma Under 18, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara vivace e ricca di episodi. Al 2-2 finale contribuiscono quattro reti, tutte distribuite nell’arco dei due tempi, a conferma di un match giocato a viso aperto. L’avvio è favorevole al Parma, che passa subito in vantaggio al 6’ del primo tempo con Diagne. La reazione del Torino è immediata: all’11’ arriva il pareggio firmato da Falasca, bravo a ristabilire l’equilibrio. I granata completano la rimonta al 33’ grazie a Juhasz, che porta avanti i suoi prima dell’intervallo. Nella ripresa il Parma alza il ritmo e trova il gol del definitivo pareggio nel finale: al 45’ st è Mama a fissare il risultato sul 2-2. Nel secondo tempo si registrano anche due ammonizioni, entrambe tra le fila ducali, per Tognaccini (18’) e Lombardi (45’+2). Un pareggio che ha mostrato due formazioni capaci di rispondere colpo su colpo e di mantenere intensità fino all’ultimo minuto.

Under 18, il tabellino di Torino-Parma

—  

TORINO-PARMA 2-2

Marcatori: pt 6’ Diagne, pt 14’ Falasca, pt 33’ Juhasz, st 45’ Mama

Ammoniti: st 18’ Tognaccini, st 45’+2 Lombardi

Torino: Cereser, Cekrezi, Barranco (st 41’ Bianchi), Mokris, Cantarella, Roda (st 24’ Amisano), Conzato (st 41’ Moretti), Kirilov, Falasca, Odendo (st 32’ Turola), Juhasz. A disposizione: Martena, Gori, Penkov, Reynheim. Allenatore:

LEGGI ANCHE

Parma: Costoli, Morisoli (st 36’ Tagliente), Fiorasi (st 28’ Chiesa), Tognaccini, Varali, D’Amico (st 36’ Berton), Parafioriti (st 28’ Bellofiore), Turolo (st 12’ Po), Diagne (st 36’ Muto), Mama, Arcuri (st 28’ Lombardi). A disposizione: Mazzocchi, Bellini. Allenatore: Bernardi.

Under 18, la classifica

—  

Atalanta 34Inter 33Roma 33Cesena 30Genoa 28Torino 28Bologna 26Napoli 26Lazio 22Fiorentina 20Monza 20Parma 19Milan 17Sassuolo 17Cremonese 16Lecce 16Hellas Verona 14Frosinone 13Cagliari 4

Leggi anche
Under 18, il bilancio di metà stagione: obiettivo playoff, Ballanti si conferma
Torino Primavera, Sandrucci in copertina: tre gol nelle ultime due gare e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA