Under 18, doccia fredda allo scadere per il Torino: solo pari con il Parma

Finisce in parità la sfida tra Torino e Parma Under 18, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara vivace e ricca di episodi. Al 2-2 finale contribuiscono quattro reti, tutte distribuite nell’arco dei due tempi, a conferma di un match giocato a viso aperto. L’avvio è favorevole al Parma, che passa subito in vantaggio al 6’ del primo tempo con Diagne. La reazione del Torino è immediata: all’11’ arriva il pareggio firmato da Falasca, bravo a ristabilire l’equilibrio. I granata completano la rimonta al 33’ grazie a Juhasz, che porta avanti i suoi prima dell’intervallo. Nella ripresa il Parma alza il ritmo e trova il gol del definitivo pareggio nel finale: al 45’ st è Mama a fissare il risultato sul 2-2. Nel secondo tempo si registrano anche due ammonizioni, entrambe tra le fila ducali, per Tognaccini (18’) e Lombardi (45’+2). Un pareggio che ha mostrato due formazioni capaci di rispondere colpo su colpo e di mantenere intensità fino all’ultimo minuto.