Tutte le novità sul calciomercato della Serie A arrivati a lunedì 15 giugno
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CALCIOMERCATO SERIE A
Grossi movimenti sulle panchine della Serie A: due ex Toro vicini a chiudere con Monza (Juric) e Verona (Baroni), mentre Sarri all'Atalanta libera Gattuso per la Lazio. In quanto a organici, poi, i club del massimo campionato italiano vogliono sbrigarsi per anticipare le concorrenti su diverse mosse per migliorare le proprie rose. C'è sicuramente attenzione ad alcuni movimenti già noti, ma ci sono anche alcune novità. Nelle prossime pagine trovate le ultime sul calciomercato della Serie A arrivati a lunedì 15 giugno.
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