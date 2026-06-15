Inizia a prendere forma lo scacchiere definitivo dei tecnici del prossimo campionato di Serie A. Se nelle ultime settimane diverse squadre hanno diramato l'ufficialità relativa alla propria guida tecnica, si contano ormai sulle dita di una mano i team che non hanno ancora ufficializzato il proprio allenatore in vista della nuova stagione. La metà delle compagini del campionato ha scelto la via della continuità: sono infatti dieci le squadre che hanno manifestato l'intenzione di proseguire il rapporto con i propri tecnici attuali. Per l'altra faccia della medaglia, anche i club con ancora un posto vacante sulla propria panchina sembrano ormai ad un passo dal trovare un accordo con gli allenatori nel mirino. L'estate sta entrando nel vivo e nel giro di due settimane inizierà la sessione di calciomercato estiva, il 29 giugno 2026. Dunque il tempo stringe ed è ora di stringere per dare il tempo al nuovo allenatore di pianificare e gestire la preparazione estiva e gli obiettivi di mercato.

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Le squadre che hanno annunciato la nuova guida tecnica

Gli affari ancora in corso per le panchine di Serie A

I club che non cambiano volto

Sono cinque per ora i cambi in panchina ufficiali per la Serie A 2026/27. Il primo a chiudere l'accordo per l'innesto in panchina è stato il, che, orfano di Vincenzo Italiano, volato in Turchia per guidare il Besiktas, ha trovato l'intesa con Domenico Tedesco, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Poi è stata la volta della, che ha comunicato l'arrivo di Fabio Grosso dal, con la firma anche in questo caso fino al 2028. E a proposito dei neroverdi, al posto di Grosso si è insediato sulla panchina Alberto Aquilani, con un biennale con opzione per il terzo anno. Il tecnico ex Catanzaro è stato in lizza anche per la panchina del, sulla quale alla fine è arrivato Ignazio Abate, dopo l'ottima esperienza alla Juve Stabia. Tra le ultime novità per il puzzle delle ufficialità arrivain merito all'approdo di Maurizio Sarri in quel di Bergamo, dove ritroverà il DS Cristiano Giuntoli, dopo l'avventura congiunta al Napoli.Si tratta oramai di una formalità ma mancano all'appello le ufficialità di Gennaro Gattuso allae di Massimiliano Allegri al. Se per il primo è veramente solo una questione di apporre la firma sul foglio, per il secondo c'è da attendere la risoluzione con il Milan per procedere con l'annuncio dell'intesa. Ci sono poi due panchine ancora non appartenenti ad un padrone: quelle di. Le due società lombarde sono alla ricerca della soluzione giusta e sono entrambi ad un passo dal chiudere l'accordo con due tecnici. Per quanto riguarda i biancorossi, la scelta è ricaduta su Ivan Juric, destinato ad incontrarsi con la dirigenza monzese per mettere nero su bianco l'intesa raggiunta. I rossoneri invece avrebbero pronto un biennale con opzione per il terzo a 3,5 milioni netti all'anno più bonus per Ruben Amorim, dopo la separazione con Allegri, in seguito alla mancata qualificazione in Champions League. Infine resta da definire la situazione di Di Francesco sulla panchina del, anche se le strade del club e del tecnico sembrano orientate verso un prosieguo comune.C'è poi una serie di società che hanno scelto di confermare i propri tecnici, perché soddisfatte del lavoro svolto. Ilproseguirà con Pisacane, con la salvezza conseguita. Ilovviamente ha optato per la conferma di Cesc Fabregas, con la prima storica qualificazione del club lariano in Champions. Dopo aver conquistato la Serie A, Alvini siederà ancora sulla panchina del. Anche De Rossi, nonostante l'interesse di diverse squadre italiane e estere è vicino alla permanenza al. Conferma in vista e non poteva essere altrimenti per Chivu alla guida dell'e per Gasperini a. Cuesta resterà a, così come Stroppa a, altra squadra fresca di promozione nella massima serie. Luciano Spalletti è stato rinnovato prima della fine della stagione scorsa e sarà ancora l'allenatore della. Verso la continuità anche l'che sta lavorando al rinnovo di Runjaic, visto il solo anno di contratto rimanente che lo lega al club friulano.