Dopo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, ora è ufficiale. Alessandro Gazzi è il nuovo Team Manager del Torino. L'ex centrocampista fa il suo ritorno in granata in una nuova veste: dopo aver vestito la maglia del Toro dal 2012 al 2016 andrà a sostituire Alessandro Andreini come Team Manager della prima squadra. Il club granata ha reso noto l'arrivo dell'ex centrocampista con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del club

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandrosarà il nuovo Team Manager della prima squadra. Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001. In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all'Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol. E' tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell'under 17 nella stagione 2022-'23. Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: “Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro!"