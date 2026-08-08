Luongo durante l'intervallo del match: "Sono molto emozionato. Voglio fare bene qui davanti alla mia famiglia"
Andrea Luongo si è fermato ai microfoni di Sportitalia durante l'intervallo di Avellino-Torino. Riguardo all'ennesima conferma da titolare, il campano classe 2008 ha commentato: "Sono molto emozionato. C'è la mia famiglia qui. Cerco di godermela". Un periodo d'oro per il 18enne che sta trovando continuità con Abate, dopo essere passato dalle giovanili granata al ritiro di Pinzolo e poi ad un ruolo di responsabilità nella mediana della prima squadra: "E' stato tutto molto veloce, un po' inaspettato, ma voglio dare il massimo".
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