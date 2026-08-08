Il Torino conferma nell'amichevole contro la formazione della Campania, l'ultima del suo precampionato, il 3-4-2-1, il sistema sul quale Ignazio Abate ha lavorato fin dal ritiro di Pinzolo e già utilizzato nelle amichevoli estive fin qua. Il tecnico granata da continuità al portiere e due terzi del reparto difensivo, inserendo Mascardi tra i pali e confermando dal primo minuto Comuzzo e ridando una maglia dal 1' a Comert e Coco. Sulle corsie agiranno Dembélé a destra e Cacciamani a sinistra, mentre in mezzo al campo conferma da titolare per Luongo, affiancato da Gineitis, al ritorno dall'inizio. Sulla trequarti c'è Njie, che agirà insieme a Vlasic alle spalle dell'unica punta Simeone. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Torna tra i convocati Pedersen, l'ultimo a riaggregarsi al gruppo dopo l'avventura mondiale.

Formazioni ufficiali di Avellino-Torino

Martinelli, Izzo, Russo, Fila, Biasci, Palumbo, Sounas, Moruzzi, Cancellotti, Besaggio, Simic.: Iannarilli, Sassi, Sala, Palmiero, Pandolfi, Di Maggio, Faticanti, Spadoni, Maisto, Enrici, Aloisi, Fontanarosa, Vignoli, Favilli.: Nesta.

TORINO FC (3-4–2-1): Mascardi; Coco, Comuzzo, Comert; Dembèlè, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone. A disposizione: Paleari, Siviero, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Pellini, Fitz-Jim, Ismajli. Allenatore: Abate.

Arbitro: Spina. Assistenti: Massari-Tangaro. Quarto uomo: Palmieri