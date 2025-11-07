Milan-Torino, le formazioni ufficiali: D'Aversa sceglie Prati, in attacco...
Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
In centro i ballottaggi ci sono eccome, su tutta la linea: dietro, in mezzo e davanti. I probabili XI di Allegri e D'Aversa
Le scelte ufficiali di D'Aversa e Cuesta per la sfida tra granata e ducali per il 29° turno di Serie A
I probabili ventidue in campo domani sera al Grande Torino
Il tecnico granata tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, Conte con scelte quasi obbligate: i ventidue probabili di venerdì sera
Match domenica 1 marzo alle ore 18: come giocheranno le due squadre?
Come giocheranno le due squadre domani alle ore 12.30? I dubbi e le certezze dei due allenatori
Come giocheranno le due squadre domani alle ore 18:00? Dubbi e certezze
I probabili XI di Vanoli e Baroni per la sfida del sabato sera di Serie A
I titolari più plausibili per entrambe le squadre: ancora panchina per Israel, chi gioca accanto a Ché Adams?
I probabili XI di Baroni e Di Francesco per il lunch-match di Serie A
Contro il Como Baroni conferma il 3-5-2, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori. Zapata dovrebbe guidare l'attacco del Torino con Adams
Dopo il successo dell’Olimpico, Baroni cerca risposte in campionato: dubbi in tutti i reparti e soprattutto sul partner dello scozzese, mentre la Roma lancia Malen dal 1’
Il tecnico granata conferma ancora l'estremo difensore italiano. Torna Ilkhan in cabina di regia
Le probabili scelte di Gasperini e Baroni in vista della gara di domani sera
Gli XI di partenza scelti da Palladino e Baroni per la ventesima giornata di Serie A
Le probabili scelte di Palladino e Baroni in vista della gara di domani sera
Gli XI di partenza scelti da Zanetti e Baroni per la diciottesima giornata di Serie A in programma al Bentegodi: ecco le formazioni ufficiali
Analizziamo le probabili scelte di Baroni e Pisacane
Le scelte ufficiali dei due tecnici
Granata tra assenze e ballottaggi: Paleari confermato, Adams e Zapata in pole per l’attacco
Le scelte ufficiali per i due schieramenti che scenderanno in campo dal primo minuto della sfida tra granata e grigiorossi
Le probabili scelte di Marco Baroni e Davide Nicola tra ballottaggi e dubbi in vista di Torino-Cremonese del 15° turno di Serie A
Le scelte ufficiali per i due schieramenti che scenderanno in campo dal primo minuti di questa sfida tra granata e rossoneri del lunedì sera
Le probabili scelte di Marco Baroni tra ballottaggi e dubbi
Le scelte di Di Francesco e Baroni per l'anticipo delle 12.30
Le probabili scelte di Di Francesco e Baroni in vista della sfida del tredicesimo turno di Serie A
Le scelte di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Cesc Fabregas, per la gara della dodicesima giornata di Serie A
Le probabili scelte di Baroni e Fabregas in vista della sfida del dodicesimo turno di Serie A
Analizziamo le probabili in vista del derby