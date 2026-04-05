D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)

Il Torino scende in campo contro il Pisa in questa trentunesima giornata di Serie A. Confermata la retroguardia già vista contro il Mian: Paleari tra i pali e Coco, Ismajli ed Ebosse. Spazio a Obrador e Pedersen sulle fasce, a centrocampo Prati in cabina di regia con Gineitis e Vlasic. C'è Kulenovic al posto dell'acciaccato Zapata a fare coppia con Simeone. I padroni di casa confermano il 3-5-2. C'è Semper tra i pali. In difesa Caracciolo, Calabresi e Canestrelli. Leris e Angori sulle rispettive corsie esterne, con Hojholt, Aebischer e Tramoni a completare il reparto. In attacco c'è Moreo, affaincato da Meister.

Pisa-Torino, le formazioni ufficiali

PISA: Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Hijlemark

TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. All. D’Aversa