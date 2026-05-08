Il Torino torna a giocare in casa dopo la trasferta di Udine e lo fa contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Sarà 3-4-1-2 per i granata di Roberto D'Aversa, alla penultima gara in casa prima del derby della Mole, che chiuderà ufficialmente la stagione. Tra i pali spazio a Paleari. Coco sulla destra, in mezzo Marianucci. Completa il reparto Ebosse, schierato sulla sinistra. A centrocampo c'è Prati in cabina di regia, affiancato da Gineitis Lazaro ancora sulla destra, a sinistra c'è Obrador. Vlasic sarà il trequartista dietro a Njie e Simeone.

4-3-3 per il Sassuolo di Grosso. Muric in porta e linea difensiva composta da Coulibaly, l'ex Walukiewicz, Muharemovic e Doig. A metà campo Thorstvedt con Matic e Lipani. Solo panchina per Konè. In attacco tridente con Volpato, Laurientè e Pinamonti.

Torino (3-4-1-2): Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic, Simeone, Njie. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata. Allenatore: D'Aversa.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Volpato, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia,Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone

Allenatore: Grosso.