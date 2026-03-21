Milan-Torino, le formazioni ufficiali: D’Aversa sceglie Prati, in attacco…

Sciolti tutti i dubbi. Tutto pronto per Milan-Torino: a San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Le scelte dei due tecnici confermano in grande parte quelle che erano state le anticipazioni: tra le fila dei granata D'Aversa sceglie la continuità per il reparto difensivo e sulle corsie. In centrocampo il ballottaggio per il posto da play lo vince Prati, a discapito di Ilkhan. In attacco, invece, è Zapata ad avere la meglio: partirà lui dal 1' al fianco di Simeone, con Adams pronto a subentrare.