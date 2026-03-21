Milan-Torino, le formazioni ufficiali: D’Aversa sceglie Prati, in attacco…

Sciolti tutti i dubbi. Tutto pronto per Milan-Torino: a San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Le scelte dei due tecnici confermano in grande parte quelle che erano state le anticipazioni: tra le fila dei granata D'Aversa sceglie la continuità per il reparto difensivo e sulle corsie. In centrocampo il ballottaggio per il posto da play lo vince Prati, a discapito di Ilkhan. In attacco, invece, è Zapata ad avere la meglio: partirà lui dal 1' al fianco di Simeone, con Adams pronto a subentrare.
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Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disposizione: Terracciano, Pittarella; Estupinan, Ricci, Gimenez, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero; Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, ,Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. Allenatore: D'Aversa
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