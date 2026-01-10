Tutto pronto per Atalanta-Torino. Alla New Balance Arena va in scena la ventesima giornata di Serie A: a partire dalle 20:45 i granata di Baroni daranno battaglia ai nerazzurri di Palladino. Per la prima gara del girone di ritorno, Baroni si affida alle certezze, con qualche cambiamento dovuto a infortuni o scelte tecniche. Confermato Alberto Paleari in porta, con il solito terzetto davanti a lui: Ismajli-Maripan-Coco. Non ci sono novità sugli esterni, con Lazaro e Aboukhlal, mentre ci sono in centrocampo: Tameze prende il posto di Ilkhan in regia, e l'altra mezzala, insieme a Vlasic, è Gineitis. In attacco la scelta definitiva di Baroni, che sorprende tutti: né Adams né Simeone. La coppia d'attacco per la gara di Bergamo sarà Ngonge-Zapata. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
partita
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: sorpresa in attacco
Gli XI di partenza scelti da Palladino e Baroni per la ventesima giornata di Serie A
Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali—
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleare, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello; Hien, Musah, Kamaldeen, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. A disposizione: Israel, Popa; Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Sazonov; Acquah, Anjorin, Asllani, Ilkhan; Adams, Njie, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA