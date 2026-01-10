Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: sorpresa in attacco

Tutto pronto per Atalanta-Torino. Alla New Balance Arena va in scena la ventesima giornata di Serie A: a partire dalle 20:45 i granata di Baroni daranno battaglia ai nerazzurri di Palladino. Per la prima gara del girone di ritorno, Baroni si affida alle certezze, con qualche cambiamento dovuto a infortuni o scelte tecniche. Confermato Alberto Paleari in porta, con il solito terzetto davanti a lui: Ismajli-Maripan-Coco. Non ci sono novità sugli esterni, con Lazaro e Aboukhlal, mentre ci sono in centrocampo: Tameze prende il posto di Ilkhan in regia, e l'altra mezzala, insieme a Vlasic, è Gineitis. In attacco la scelta definitiva di Baroni, che sorprende tutti: né Adams né Simeone. La coppia d'attacco per la gara di Bergamo sarà Ngonge-Zapata. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino.