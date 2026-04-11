Dopo due gare consecutive lontano da casa, il terreno dell'Olimpico-Grande Torino torna ad ospitare una partita del Torino di Roberto D'Aversa. Il tecnico granata, giunto alla sua sesta partita sulla panchina su cui è subentrato al posto di Marco Baroni, punta a chiudere una volta per tutte il discorso salvezza per affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità. Discorso differente invece per l'Hellas Verona di Paolo Sammarco che, insieme al Pisa, è fanalino di coda del torneo con 18 punti. Servirà un miracolo per mantenere la categoria. Intanto andiamo a sviscerare gli undici scelti dai due allenatori. D'Aversa, per l'occasione, conferma lo stesso terzetto difensivo schierato nelle precedenti cinque uscite con Coco a destra, Ismajli al centro e Ebosse a sinistra. Sugli esterni continuità a Pedersen e Obrador, mentre la novità è a centrocampo. Insieme a Gineitis non ci sarà Prati e nemmeno Ilkhan, ma Cesare Casadei che fa il suo esordio dal primo minuto con la nuova gestione. Sulla trequarti, l'inamovibile Nikola Vlasic; in attacco D'Aversa si affida alla coppia Simeone-Adams schierata dall'inizio soltanto con il Parma. Sammarco risponde con un 3-5-2 composto da Nelsson, Edmundsson e Frese a difesa di Montipò; Oyekoge e Belghali sugli esterni; Akapa Akpro, Gagliardini e Bernede a centrocampo e davanti il duo Harroui-Bowie.

Torino-Verona, le formazioni ufficiali

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.Roberto D'AversaIsrael, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije.Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie.Paolo Sammarco.Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Orban, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati.