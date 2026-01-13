Tempo di Coppa Italia per Roma e Torino, in quello che è l'incrocio valido per gli ottavi di finale del torneo nazionale. Un antipasto anche di quello che sarà il prossimo impegno delle due squadre, che si ritroveranno a distanza di cinque giorni per la gara di campionato che si giocherà all'Olimpico di Torino. Baroni sceglie ancora Paleari tra i pali, si accomoda in panchina Israel. Tameze lascia riposare Maripan e va a comporre la linea difensiva a tre con Ismajli e Coco. Confermati Lazaro e Aboukhlal sulle fasce, in mezzo spazio a Vlasic, Ilkhan e Gineitis. In avanti Adams e Simeone.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Paleari tra i pali
Il tecnico granata conferma ancora l'estremo difensore italiano. Torna Ilkhan in cabina di regia
Le scelte dei tecnici—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. Allenatore: Gasperini
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlašić, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA