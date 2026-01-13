Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Paleari tra i pali

Tempo di Coppa Italia per Roma e Torino, in quello che è l'incrocio valido per gli ottavi di finale del torneo nazionale. Un antipasto anche di quello che sarà il prossimo impegno delle due squadre, che si ritroveranno a distanza di cinque giorni per la gara di campionato che si giocherà all'Olimpico di Torino. Baroni sceglie ancora Paleari tra i pali, si accomoda in panchina Israel. Tameze lascia riposare Maripan e va a comporre la linea difensiva a tre con Ismajli e Coco. Confermati Lazaro e Aboukhlal sulle fasce, in mezzo spazio a Vlasic, Ilkhan e Gineitis. In avanti Adams e Simeone.