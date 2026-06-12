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Calciomercato Serie A

Il Torino è pronto a ricostruirsi e - dopo lo scorso mercato di gennaio - il primo grande passo della gestione Petrachi riguarda l'arrivo ufficiale di mister Ignazio Abate. Il nuovo corso punta a riportare identità in casa Torino, con il mercato destinato a diventare presto il vero banco di prova della dirigenza granata. Intanto, però, anche le altre squadre della Serie A non restano a guardare. Anzi, molti club si sono già mossi per chiudere i primi colpi in vista della prossima stagione, tra trattative avviate, contatti con agenti e strategie già ben delineate.

In queste settimane il Mondiale non rappresenta soltanto un grande evento sportivo, ma anche un'importante vetrina internazionale: osservatori e direttori sportivi seguono con attenzione i protagonisti della competizione, alla ricerca dell'occasione giusta per anticipare la concorrenza. Tra chi vuole rinforzarsi, chi deve cedere e chi è chiamato a rifondare, il mercato estivo è già entrato nel vivo. Vediamo insieme come si stanno muovendo le principali rivali del Torino.

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