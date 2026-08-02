Il Torino si presenta al Turf Moor con il 3-4-2-1, il sistema sul quale Ignazio Abate ha lavorato fin dal ritiro di Pinzolo e già utilizzato nelle prime tre amichevoli estive. Il tecnico granata sorprende subito nelle scelte difensive, lanciando dal primo minuto i due nuovi acquisti Comuzzo e Comert, che comporranno il terzetto arretrato insieme a Coco. Parte invece dalla panchina, a sorpresa, Ismajli. Sulle corsie agiranno Cacciamani a sinistra e Dembelé a destra, mentre in mezzo al campo viene confermato Luongo, affiancato da Gineitis. Sulla trequarti c'è il ritorno dal primo minuto di Vlasic, all'esordio stagionale, che agirà insieme a Njie alle spalle dell'unica punta Simeone. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Formazioni ufficiali

Weiss; Walker, Ekdal, Humphreys, Pires; Raghouber, Hannibal, Laurent; Edwards, Larsen, Flemming.Edwards, Cooney, Brierley, Worrall, Sonne, Sambo, Clark, Castell, Ramsey, Tresor, Foster.Hayen.

TORINO FC (3-4-2-1): Paleari; Coco, Comuzzo, Comert; Dembele, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Biraghi, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Adams, Casadei, Pellini, Fitz-Jim, Ismajli, Carrascosa, Bianay Balcot, Gabellini. Allenatore: Abate.