La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino
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TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A
Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.
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ATALANTAAcquisti: Gaetano (c, Cagliari)
Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea)
BOLOGNAAcquisti: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan), Alhassane (d, Real Oviedo), Amondarain (c, Estudiantes), Dovbyk (p, Roma)
Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone), Castro (a. Roma), Ravaglia (p. Watford)
CAGLIARIAcquisti: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester), Kofler (d, Sudtirol)
Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia), Veroli (d, Sudtirol), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)
COMOAcquisti: Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Milla (c, Getafe), Nico Paz (c, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro)
Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)
FROSINONEAcquisti: Konè (c, Como), Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli, Hasa (c, Napoli), Akpoguma (d, svincolato)
Cessioni: Dixon (a, Toronto)
FIORENTINAAcquisti: Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor), Valdepenas (d, Real Madrid)
Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia), Comuzzo (d, Torino), Balbo (d, Sturm Graz), Moreno (d, Venezia)
GENOAAcquisti: Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) presito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia)
Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena)
INTERAcquisti: Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)
Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid), Akinsanmiro (c, Monza)
JUVENTUSAcquisti: Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), celik (d, svincolato)
Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino), Openda (a, Lione), Rouhi (d, Carrarese)
LAZIOAcquisti: Pedraza (d, Villareal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid)
Cessioni: Gila (d, Milan), Calvani (d, Milan)
LECCEAcquisti: -
Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)
MILANAcquisti: Camarda (a, Lecce) controriscatto, Ramos (a, PSG), Gila (d, Lazio), Diawara (d, Troyes)
Cessioni: -
MONZAAcquisti: Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting), Varela (a, Benfica), Akinsamiro (c, Inter)
Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)
NAPOLIAcquisti: Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto
Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone)
PARMAAcquisti: Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Juventus), Carboni (difensore, dall'Inter), Diallo (a, Borussia Dortmund)
Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia), Benedyczak (a, Kasımpaşa)
ROMAAcquisti: Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Hellas Verona) riscatto, Castro (a, Bologna)
Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato), Pagano (c, Cesena), Dovbyk (a, Bologna)
SASSUOLOAcquisti: Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto, Bowie (a, Verona)
Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Verona)
UDINESEAcquisti: Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como)
Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford), Pafundi (a, Catanzaro), Payero (c, Watford)
VENEZIAAcquisti: Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce) - Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia), Moreno (d, Fiorentina)
Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona)
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