Oggi, alle ore 16, il Toro sarà di scena a Turf Moor per affrontare il Burnley nella prima amichevole dopo le tre giocate nel ritiro di Pinzolo. Un test per i granata, sempre più vicini all'inizio della stagione ufficiale e chiamati a confrontarsi con una squadra del calcio inglese. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e sarà visibile anche in streaming su torinofc.it per tutti gli abbonati del Torino alla stagione 2026/27. Ma scopriamo insieme l'avversario della squadra di Abate, che dal canto suo potrà contare sui nuovi innesti.

La retrocessione in Championship e la voglia di riscatto

Il veterano Walker per ritornare in Premier

Il Burnley arriva da un momento difficile eDopo tre stagioni, dunque, i The Clarets tornano nella seconda divisione inglese. In estate, però, il club ha scelto di voltare pagina affidando la panchina al belga Nicky Hayen, reduce dagli ottimi risultati ottenuti al Club Brugge e al Genk, e chiamato a riportare immediatamente il Burnley nella massima serie. Un cambio di guida tecnica che apre un nuovo ciclo, con l'obiettivo dichiarato di costruire una squadra competitiva e protagonista nel campionato cadetto.Nonostante la discesa in Championship, il Burnley può contare su una rosa di assoluto valore, che unisce giocatori d'esperienza a giovani con grande potenziale.campione d'Europa con il Manchester City e passato anche dal campionato italiano anche se per soli sei mesi. Per anni il difensore trentaseienne è stato punto fermo della nazionale inglese e garantisce esperienza e leadership. Dal punto di vista tattico,e su un'intensa fase di pressione, principi che ha già cercato di trasmettere alla squadra durante la preparazione estiva. Per il Toro, che parte favorito, sarà quindicontro un'avversaria che, pur reduce dalla retrocessione, punta con decisione a tornare subito in Premier League.