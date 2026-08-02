Cosa ne pensano i tifosi di Pietro Comuzzo ed Eray Cömert, rivoluzioni difensive per il Torino?
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
Quello che chiedevano i tifosi: una rivoluzione difensiva. Il reparto più attenzionato nel calciomercato del Torino, sin da prima che si aprisse la finestra estiva: la retroguardia. Ignazio Abate nel corso del ritiro ha dovuto lavorare con una rosa non completa e in particolare con un reparto, quello difensivo, composto da giocatori che non saranno le prime scelte nel corso della stagione. Per esempio, Dellavalle è già partito alla volta di Padova. Così Gianluca Petrachi ha accelerato, prelevando due profili: Comuzzo e Cömert.
Siete soddisfatti degli acquisti di Comuzzo e Cömert? Votate il sondaggioL'italiano e lo svizzero sono i due giocatori che, in questo momento, significano rivoluzione difensiva per il Torino. Il primo arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, il secondo a titolo definitivo da svincolato, dopo aver terminato il proprio percorso con il Valencia. Sono due profili differenti, dalle caratteristiche differenti e anche dalla duttilità differente. Ci sarà modo di vederli già nelle amichevoli pre stagione. E intanto, come sempre, noi chiediamo un parere a voi lettori di Toro News: siete soddisfatti degli acquisti di Comuzzo e Cömert? Votate il sondaggio qui sotto.
Siete soddisfatti degli acquisti di Comuzzo e Cömert?
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